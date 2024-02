Palermo, GdS: “Di Mariano insidia Insigne e Di Francesco nel tridente di Corini”

Il Giornale di Sicilia odierna titola: "Palermo, Di Mariano si candida per un posto da titolare". L'edizione odierna del GdS sottolinea come l'allenatore Corini abbia ora l'imbarazzo della scelta in attacco, grazie ad una batteria di esterni di grande livello. Se finora Di Francesco e Insigne sono stati i titolari, Di Mariano si candida con forza per un posto da titolare. A Catanzaro e contro il Bari ha fornito tre assist, dimostrando di essere in un ottimo momento di forma sia fisica che psicologica. La crescita di Di Mariano è evidente e Corini gli sta dando fiducia. Il giocatore palermitano vuole ora provare a conquistare un posto da titolare. Kekko può giocare sia a destra che a sinistra, anche se in questo momento Corini lo preferisce a destra al posto di Insigne, che non sta brillando. Non brilla neanche Di Francesco, che però ha dato segnali di crescita puntando più spesso l'uomo e sfiorando il gol con un palo. Da un giocatore come Di Francesco ci si aspetta sempre qualcosa di più, ma va detto che in alcune gare non è sembrato al meglio dal punto di vista fisico. La concorrenza in attacco è alta, ma Di Mariano si candida con forza per un posto da titolare. La sua crescita è una grande risorsa per il Palermo. La concorrenza in attacco è un fattore positivo per la squadra, che può contare su diverse alternative di qualità. Il "picciotto" sta crescendo e si candida per un posto da titolare. La scelta del nativo di Bagnolo Mella dipenderà dalle caratteristiche degli avversari e dal modulo di gioco. Il Palermo ha bisogno di tutti i suoi attaccanti per raggiungere la Serie A.