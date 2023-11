Palermo, Gazzetta dello Sport: “Caffè non è servito, Corini traballa. Catanzaro…”

Una crisi profonda di cui non si riesce a venire a capo. Palermo involuto, piatto, sfaldato psicologicamente, desolatamente fragile e sterile in entrambe le fasi di gioco. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si produce in una disamina molto lucida di un frangente molto critico in casa rosanero, il cui protrarsi sta generando effetti nefasti in classifica e nell'entusiasmo di una piazza che non si attendeva certamente un rendimento così deficitario e deludente dopo quanto visto nelle prime otto partite. A Terni non è arrivata nessuna risposta tangibile o confortante dal campo, i propositi di rivalsa e reazione collettiva sul manto erboso sono rimasti tali. Al liberati soliti limiti, errori ed incongruenze già registrati nelle ultime cinque gare, compiacersi di un punto conquistato contro una squadra relegata in fondo alla classifica equivale a non guardare in faccia la realtà. La rosea pone l'accento sulla totale assenza di benefici portati in dote dalla sosta che, anzi, ha aggiunto due calciatori, Insigne e Soleri, ai tre già ai box, Ceccaroni, Vasic e Di Francesco. La squadra perde pezzi, certezze, autostima e convinzione di poter centrare l'obiettivo stagionale. Primo posto a sei lunghezze , l'eventuale partecipazione ai playoff sarebbe una roulette russa per un organico che può competere per ambire alle prime due piazze in campionato. Il passaggio a tratti al 3-5-2 ed il caffè aggregativo tra tecnico e squadra non hanno sortito i frutti sperati. Il noto quotidiano sportivo nazionale si sofferma sull'incertezza che trapela da tutte le componenti in seno al club, che non riescono a risalire alle cause scatenanti di questo blackout, il Palermo è come colpito da una malattia di cui non si conoscono origini e cure. Emerge e filtra grande perplessità ed indecisione sul da farsi, non il miglior clima per preparare un match complicato come quello contro il Catanzaro di venerdì prossimo. Sida che il Palermo affronterà certamente in un Barbera non gremito e intriso di delusione da parte dei tifosi. Altro appuntamento focale che potrebbe costituire uno spartiacque per il futuro di Corini sulla panchina rosanero.