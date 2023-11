Serie B, Damiani: “Parma e Venezia top. Cremonese sta risalendo, Palermo…”

La Serie B è un campionato super avvincente. Ieri con il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza e la sfida del Liberati tra Ternana e Palermo, si è chiusa la quattordicesima giornata di campionato. Dopo questo turno il Parma capolista è stato raggiunto dal Venezia di Vanoli avanti per gli scontri diretti. Stop dei rosanero che si vedono scavalcare dalla Cremonese al terzo posto. Ascoli che scende in zona playout. Nel consueto A tu per tu su TuttoMercatoWeb, il procauratore Oscar Damiani, ha parlato anche del campionato cadetto della corsa promozione da cui non taglia fuori neanche la truppa di Corini che ultimamente sta compiendo diversi passi falsi.