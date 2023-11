Ternana-Palermo, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Un pareggio è il meno peggio”

Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Liberati". Nessun riscatto per il Palermo che esce da Terni solamente con un punto in tasca. Il gol di Lucioni nel primo tempo ha illuso i rosa, con il pari firmato da Casasola nella ripresa. Involuzione nel secondo tempo per la formazione di Corini che nonostante la superiorità numerica non riesce ad affondare il colpo contro la penultima in classifica. Dopo la gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato cadetto, Fra' Domenico Spatola ha scritto una poesia densa di significato. Di seguito, i versi scritti dal noto frate cappuccino tifoso: