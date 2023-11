LE PAGELLE DI TERNANA-PALERMO 1-1. Un pareggio contro la penultima nonostante 20 minuti in superiorità

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 1-1 in casa della Ternana, penultima in classifica, senza mostrare progressi né dal punto di vista del gioco né caratteriali. L'involuzione di gran parte dei giocatori e l'assenza di una chiara trama di gioco, tuttavia, non preoccupa la società che prosegue spedita sulle sue idee. Venerdì sera nello scontro diretto contro il Catanzaro al Barbera, i ragazzi di Corini non possono davvero permettersi altri passi falsi.

PIGLIACELLI 6,5

Salva il risultato in più di un'occasione con parate dall'alto coefficiente di difficoltà ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Casasola che lo coglie in controtempo.

MATEJU 4,5

Il retropassaggio pericoloso dopo appena due minuti suona come un preoccupante campanello d'allarme confermato poi dai tanti errori di posizionamento o di controllo sui primi tocchi. Sul pari della Ternana è inspiegabilmente a metà tra la corsia esterna e la centrale lasciando di fatto una voragine per Lucchesi. La buona volontà non basta. BUTTARO (dal 70') 5,5 decisamente meglio di Mateju, ma oggi non era troppo difficile.

LUCIONI 6

Segna la rete del vantaggio con uno stacco imperioso sul primo palo. Soffre però quando viene puntato in velocità (come al 59' con Di Stefano) e ha più di qualche responsabilità sul pari dato che anche lui era ampiamente fuori posizione.

MARCONI 5,5

Sul gol prima tiene in gioco Lucchesi e Raimondo, e poi fallisce l'intervento sul traversone dalla sinistra quasi evitando l'impatto in scivolata. Peccato perché fatto salvo questo grave episodio, gioca una partita ordinata condita anche da qualche buona verticalizzazione.

LUND 5,5

Anche lui come Marconi alterna buone giocate ed errori clamorosi, come quello sul gol di Casasola quando nonostante parta in vantaggio, riesce a farsi superare in velocità in pochi metri. AURELIO (dall'85') S.V. troppo poco tempo e poche palle per incidere.