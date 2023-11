Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa e Corini senza via d’uscita. City Group e tifosi…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone l'accento sul momento critico del Palermo di Corini. I cinque punti nelle ultime sei gare sono di per sé un dato eloquente in relazione al momento di grave difficoltà in casa rosanero. Un'involuzione vistosa sotto ogni punto di vista, prestazionale, psicologico, atletico e tecnico-tattico, sfociata in una serie di risultati deludenti che hanno notevolmente complicato la classifica. Dopo il percorso di autoanalisi durante la sosta del campionato, con annessi confronti tra tutte le parti in causa e propositi di coesione e rivalsa, ci si attendeva ben altra performance a Terni. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come la squadra non sia minimamente riuscita a trasporre sul rettangolo verde gli intendimenti palesati da tecnico e calciatori negli ultimi giorni. Anzi, sono ancora emersi limiti, lacune, errori e paure di una squadra che ha progressivamente smarrito serenità ed autostima. Acclarato che il City Group ribadisce per adesso la fiducia a Corini, non contemplando il cambio di guida tecnica come soluzione ai problemi attuali, bisognerà capire con quale stato d'animo ed in che contesto ambientale il Palermo affronterà le probanti sfide del prossimo mese. L'allenatore gode della fiducia della società ma è stato palesemente sfiduciato dalla piazza, il timore è che i calciatori possano essere fortemente condizionati da questo fattore e lo avvertano oltremisura, non riuscendo a giocare liberi dalla paura di sbagliare ed esprimendosi in modo caotico e poco lineare.