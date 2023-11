GdS: “Tutti sotto esame. Giocatori del Palermo faccia a faccia con Corini e Rinaudo”

La classifica di Serie B non condanna il Palermo che però deve risolvere in fretta i propri problemi per non perdere il treno promozione.

Il Palermo si prepara a vivere la sosta più lunga della stagione. Non perché ci siano più giorni di stop rispetto alla precedente ma perché le ultime uscite hanno scatenato un malumore giustificato da parte della tifoseria rosanero che pesa come un macigno a calciatori e staff. Nell'occhio del ciclone ci è inevitabilmente finito l'allenatore Eugenio Corini che però resta al timone della squadra e prepara dunque la prossima sfida contro la Ternana.

L'apertura odierna del Giornale di Sicilia si concentra sul "patto di ferro" tra il tecnico di Bagnolo Mella, affiancato dal direttore sportivo Leandro Rinaudo, e la formazione rosanero, riunitasi in cerchio nel corso della scorsa seduta d'allenamento pomeridiana a Torretta. Analizzare le cause di una crisi da parte di una squadra costruita per vincere non è mai un compito facile, specialmente considerando le premesse della primissima porzione di stagione per poi arrivare all'involuzione delle ultime cinque uscite in cui sono stati raccolti solo quattro punti nonostante le quattro gare disputate in casa.

L'obiettivo del confronto è quello di riuscire a far remare tutto il Palermo verso la stessa direzione, in maniera costante. La dirigenza considera questo momento di crisi di risultati come un periodo passeggero che potrà essere superato con il giusto impegno da parte di tutti. Calciatori e staff hanno la consapevolezza di riaprire i giochi per la lotta alla promozione, consci delle proprie potenzialità e della propria forza fisica e mentale.

La classifica di Serie B non condanna affatto i rosa che stazionano al terzo posto, a quattro lunghezze dal Venezia attualmente secondo. Dire di "rimboccarsi le maniche" sarebbe riduttivo ma la sosta in questo caso potrebbe giovare al Palermo che potrà sfruttare questo tempo per provare a capire e risolvere tutte le problematiche che stanno affliggendo la squadra da circa un mese.

