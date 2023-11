La Repubblica: “Anatomia di un crollo. Mese horror del Palermo senza più certezze”

Palermo bloccato nell'ultimo mese in cui avrebbe dovuto spiccare il volo viste le quattro gare disputate in casa. L'analisi di un crollo.

Dopo un'annata di consolidamento in Serie B preannunciato, il Palermo ha deciso di alzare l'asticella e di candidarsi seriamente alla lotta alla promozione in massima serie. Con un'inizio convincente, con i rosanero in zona promozione diretta, pian piano la formazione di Eugenio Corini ha mostrato segni di cedimento, fino ad arrivare ad un mese di novembre sportivamente disastroso.

L'apertura odierna de La Repubblica punta i riflettori sull'involuzione del Palermo nelle ultime uscite. Il dato dei punti raccolti nelle scorse cinque partite è impietoso, specialmente se si considera che ben quattro sono state disputate tra le mura amiche del "Renzo Barbera" e che in tutti i casi si è trattato di formazioni della classifica di "destra" della Serie B. Solamente quattro i punti totalizzati in queste uscite, con la sola vittoria di misura contro il Brescia, il pareggio in extremis contro lo Spezia e le sconfitte contro Lecco, Sampdoria e Cittadella. "La sensazione dopo la sosta di metà ottobre è che la squadra di Corini sia crollata fisicamente, soprattutto dal centrocampo in su. Una spirale negativa dove si sono verificati tantissimi infortuni muscolari. Coulibaly ha avuto un problema al soleo, Di Mariano ha accusato un risentimento muscolare, dopo quello che lo aveva fermato un mese prima. Roberto Insigne ha avuto un’influenza che lo ha fermato quando si stava riprendendo dalla lesione all’adduttore. Aurelio convive con un’infiammazione, Vasic si è fermato contro il Lecco, Di Francesco subito dopo. Fino alla tegola di Ceccaroni che starà fuori un mese. Senza dimenticare gli infortuni precedenti dei recuperati Valente e Buttaro", sottolinea il quotidiano.

Lo stadio "Barbera" non sembrerebbe essere più il fortino temuto dalle formazioni avversarie, anche le più "modeste", che anziché accontentarsi di un pareggio esterno cercano il colpaccio, spesso con buoni risultati date le ultime uscite. "chi arriva a Palermo trova una squadra bloccata, che tiene in possesso, non trova spazi e gira a vuoto, poi si disunisce e concede agli avversari le opportunità per vincere", aggiunte l'articolo de La Repubblica.

