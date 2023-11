Gazzetta dello Sport: “Palermo si interroga sull’attacco e sul ruolo di Brunori”

Tuttavia, anche il capitano palermitano ha avvertito il calo di rendimento che sta colpendo la formazione allenata da Eugenio Corini. L'apertura odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sulla crisi realizzativa dell'attacco siciliano ed in particolare su quella dell'italo-brasiliano, fiore all'occhiello del Palermo da oltre due anni. Gli zero tiri in porta nell'ultimo turno di campionato contro il Cittadella evidenziano ulteriormente la scarsa prolificità dei rosa nelle ultime uscite, con l'inevitabile preoccupazione ed amarezza manifestata dai tifosi. Eppure la squadra di Corini è quella che ha mandato in gol più calciatori diversi non solo della Serie B ma anche della Serie A. Solo il Barcellona in Europa ne conta di più, con quindici marcatori diversi rispetto ai dodici rosanero. La rosea sottolinea le reti realizzate entro la prima sosta stagionale e quella attuale, con un parziale impietoso di quattordici gol nella prima parte di campionato contro i quattro dell'ultimo mese.