Palermo, ecco la via per i playoff: da Como a Cagliari passando per Spal e Brescia

Il Palermo di Eugenio Corini può ancora sognare i playoff

"Palermo – La via per i play off". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sul finale di stagione della squadra rosanero, che la vedrà protagonista contro le seguenti quattro avversarie: Como, Spal, Cagliari e Brescia. Match che potrebbero aprire la strada per la seconda parte di stagione, quella che conta.

Palermo, contro il Benevento persa un’altra occasione: i playoff restano possibili — Il Palermo di Eugenio Corini ha rallentato bruscamente la sua velocità di crociera in zona playoff, racimolando una vittoria nelle ultime dieci sfide contro molte formazioni impelagate nella parte bassa della classifica e facendo registrare una chiara involuzione in termini di intensità e qualità di gioco espresso. Il match valido per la 35a giornata di Serie B contro il Como al 'Sinigaglia' costituisce l'ennesima ghiotta chance da non fallire per la compagine rosanero, che ha già lasciato fin troppi punti per strada complicando oltremodo il suo cammino nella lotta per entrare tra le prime otto della graduatoria.