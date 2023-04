Palermo, senti Marelli: “Gol annullato a Broh? Decisione corretta, ecco l’errore…”

“La decisione di annullare la rete è corretta in termini di regolamento, il problema non è tanto la decisione in sé ma la procedura che è sbagliata. L’overrule, cioè la decisione presa in sala Var con la comunicazione al direttore di gara, sarebbe stato corretto nel caso in cui il tocco di mano fosse stato del giocatore che ha segnato. Doveva essere oggetto di on-field review perché non è una rilevazione ma una valutazione. Maggioni andava richiamato al monitor, l’ultima decisione doveva prenderla lui. Tocco di Segre? E’ diventato un assist, la valutazione finale è corretta“.