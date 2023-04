Palermo, contro il Benevento persa un’altra occasione: i playoff restano possibili

Il Palermo ha pareggiato zero a zero tra le proprie mura contro il Benevento

“Calendario, che spreco per il Palermo - Eppure non è finita”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul pareggio del Palermo contro il Benevento per 1-1 nel trentaquattresimo turno di Serie B.

Il Palermo non sa più vincere. Si impegna, ci prova, ma non ci riesce. Neanche al cospetto di un avversario la cui modestia è stato un inconscio invito a crederci fino all'ultimo secondo del recupero, nonostante stato di forma e condizione generale della compagine di Corini restino fortemente deficitarie. In un periodo in cui la formazione rosanero, faticosamente, arranca e stenta sotto ogni punto di vista, perfino la sorte sembra aver decisamente voltato le spalle alla club del capoluogo siciliano.

LE PAGELLE DI PALERMO-BENEVENTO 1-1. Solo un pari e tanta amarezza contro l’ultima in classifica — Il gol annullato ingiustamente a Broh all'ultimo respiro, la nota più negativa della giornata di sabato. Così il Palermo mastica rimpianti e rabbia al fischio finale. Frustrato dalla sua incapacità di far male ad una formazione che farà fatica a mantenere questa categoria, lacerato dalla ghiotta occasione sprecata di recuperare terreno sulle dirette concorrenti in zona playoff. La squadra di Corini per una discreta parte del match è riuscito anche rimanere corto e coprire benino il campo, gestendo agevolmente il pallino del gioco. Ma ad avere più occasioni da rete è stata la compagine campana, più decisa nelle due aree di rigore e dunque meritevole di prendersi un punto sul manto erboso del 'Renzo Barbera'

Como-Palermo, tifosi rosanero scatenati: già sold out il settore ospiti — A Como tocca agli uomini del mister di Bagnolo Mella rialzare la testa, tirare fuori orgoglio ed amor proprio, cercare dentro di sé quella scintilla che alimenti le residue risorse al fine elevare sensibilmente il contributo fornito sul terreno di gioco. Le sconfitte di Pisa e Reggina nel medesimo turno di Serie B, potrebbero dare una mano in questo senso. Tenendo corta la classifica. “Se il Palermo resterà fuori dai playoff è sicuro che si morderà le mani, perché raramente capiterà un altro campionato con una quota spareggi cos’ bassa”. Chiosa così il quotidiano siciliano.