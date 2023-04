Como-Palermo, tifosi rosanero scatenati: già sold out il settore ospiti

Iniziano i preparativi al ‘Giuseppe Sinigaglia’ dove, lunedì 1 maggio, Como e Palermo si affronteranno nella sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B in programma alle 12.30. Una gara che metterà difronte i rosanero, decimi dopo il pareggio contro il Benevento , e i lariani reduci dal pari interno contro l’Ascoli , che li ha provvisoriamente allontanati dalla zona playoff.

Dopo il sold out registrato al Tombolato e quello al Tardini, proprio in occasione delle sfide contro il Cittadella ed il Parma, i tifosi rosanero si preparano ad un altro esodo. Questa volta, a Como. E' di pochi minuti fa, infatti, la notizia del sold out del settore ospiti del Giuseppe Sinigaglia, per la sfida di lunedì prossimo tra la compagine azzurra e quella siciliana.