Palermo, da Lucioni a Mancuso e Insigne: i cinque nuovi pilastri di Corini

Un altro capitolo sul quale lavora il ds Rinaudo è quello dello sfoltimento della rosa. Elementi come Massolo, Broh e Damiani possono essere considerati come sacrificabili in virtù dell'innalzamento qualitativo della rosa. "Un discorso a parte va fatto per Soleri, che gode dell’interesse di molti club in Serie C e qualcuno in B, ma non è detto che alla fine debba partire per forza", chiosa il noto quotidiano.