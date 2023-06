Le dichiarazioni del presidente del Padova, Francesco Peghin sulla trattativa per la cessione di Aljosa Vasic al Palermo guidato da Corini e di proprietà del City Football Group

Parola a Francesco Paghin . Il presidente del Padova ha parlato ai microfoni di "PadovaGoal.it" della trattativa che vede impegnate il club biancoscudato ed il Palermo , per il trasferimento di Aljosa Vasic alla squadra guidata da Eugenio Corini . Affare - come sottolineato da Gianluca Di Marzio - sembra essere verso la chiusura. ( QUI I DETTAGLI DELL'ACCORDO ). Di seguito, le parole del numero uno della società veneta:

"Vasic al Palermo? Speriamo si possa concretizzare presto, sia per noi, per avere maggiori risorse da investire sul mercato, che per il ragazzo, meritevole di inseguire una carriera d’eccellenza."