Calciomercato Palermo, fatta per Vasic: le cifre dell’affare col Padova

Dopo aver ufficializzato Fabio Lucioni, il Palermo targato City Football Group piazza il colpo Vasic in entrata dal Padova.

Palermo scatenato sul fronte calciomercato. Il club di viale del Fante ha definito la trattativa con il Padova per accaparrarsi le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il fantasista classe 2002 si è distinto nello scorso campionato di Serie C realizzando otto gol e quattro assist. Su Vasic c'era l'interesse di società di Serie A e club esteri come il Feyenoord ma il Palermo ha sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto un un progetto importante con un contratto di cinque anni.