Manchester City, pres. al-Mubarak: “Faremo di tutto per portare il Palermo in A”

Khaldun al-Mubarak, presidente del Manchester City, sta trascorrendo le proprie vacanze estive a Vulcano con la moglie e le cinque figlie. Nell’isola delle Eolie è giunto con uno yacht di 50 metri e appena sbarcato si è recato nel ristorante dei vip, The King of Fish-pescheria, di Gianluca Fusco, che si trova nella spiaggia di Levante. "Diventeremo i più forti del mondo", dichiara il presidente emiratino a proposito del Manchester City. La squadra di Guardiola è reduce dal Treble con il trionfo in Premier League, FA Cup e Champions League. "Abbiamo vinto soffrendo - ha detto comunque al-Mubarak come riporta Gds.it - è stata una partita tirata fino all’ultimo. Complimenti anche all’Inter".