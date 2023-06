Kovacic nuovo giocatore del Manchester City: “Con Guardiola posso crescere ancora”

"Per me è una mossa brillante, non vedo l'ora di cominciare con il City. Chiunque abbia visto giocare questa squadra con Pep sa quanto forte sia, per me sono i migliori del mondo. Tutti possono vedere quanti trofei hanno vinto, ma sono anche la miglior sponda calcistica che ci sia e potersi unire a una squadra del genere è il sogno di ogni giocatore. Ho ancora molto da imparare e da crescere, so che sotto la guida di Pep potrò diventare un calciatore migliore ed è davvero elettrizzante. Ora mi riposo per qualche settimana prima di tornare a Manchester e prepararmi per la nuova stagione. Voglio aiutare il club a rimanere al top e a vincere altri trofei".