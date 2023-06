Calciomercato Manchester City, si chiude per Gvardiol. Il croato vicino ad un record

Josko Gvardiol alla corte di Guardiola. Facile gioco di parole che non tralascia paragoni importanti anche parlando di calcio giocato, oltre che di mercato, viste le straordinarie capacità difensive anche dello stesso Pep specialmente con la maglia del Barcellona. Il centrale del Lipsia classe 2002 ha lasciato il segno nel corso del Mondiale in Qatar con la sua Croazia, arresasi solamente in semifinale contro l'Argentina di Lionel Messi, attirando inevitabilmente le attenzioni da parte delle principali big europee.