Calciomercato Manchester City, Cancelo e Walker in partenza: si punta Hakimi del PSG

Joao Cancelo, in seguito ad un periodo trascorso nell'ombra con il Manchester City, tra panchine e malumori ha deciso di voltare pagina ed accettare la corte del Bayern Monaco. Tuttavia, anche in Germania il portoghese non ha trovato fortuna, facendo ritorno alla base inglese una volta terminato il prestito. Ai nastri di partenza ci sarebbe anche Kyle Walker, anch'egli quarto basso di destra che può anche svolgere il ruolo di braccetto di una difesa a tre.