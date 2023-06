Calciomercato, non solo il Palermo su Kouda: assalto Bari, occhio al Sudtirol

Non solo il Palermo. Sono diverse le società sulle tracce del centrocampista di proprietà del Picerno, Rachid Kouda. Nato a Cantù ed originario del Burkina Faso, il classe 2002 è stato una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie C. Trequartista che può agire anche da mezzala, la scorsa stagione ha collezionato trentuno presenze, due reti e assist importanti per la compagine rossoblù, eliminata al primo turno dei playoff. Numeri e prestazioni che non sono passate inosservate.