Leicester City, l’ex Palermo Maresca pesca in “Italia”: richiesto Casadei dal Chelsea

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto all'estero. Il Leicester City dopo la retrocessione in Championship, punta ad un'immediata risalita in Premier League con Enzo Maresca alla guida. L'ex calciatore del Palermo - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - avrebbe espressamente fatto una richiesta tutta italiana per il suo centrocampo.