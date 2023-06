Leicester City, ecco Maresca: “Sono emozionato, daremo il 100%. L’obiettivo…”

Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Leicester City . L'ex calciatore del Palermo ripartirà dalla Championship dopo esser stato al fianco di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens (autori del Treble). Ha già provato la vita da capo della guida tecnica, prima nelle giovanili del Manchester City e poi al Parma in Serie B . Uscendone da vincitore nella prima esperienza britannica e da esonerato in quella emiliana. Oggi inizia un nuovo progetto ambizioso alla guida delle Foxes . Ecco, di seguito, le sue prime parole:

"Sono molto emozionato perché arrivo in questo club, abbiamo una grande stagione davanti a noi. L'obiettivo iniziale sarà giocare nel miglior modo possibile. Poi potremo costruire, giorno per giorno, la nostra idea e la nostra filosofia, ma la cosa più importante è cercare di vincere le partite. Daremo il 100 per cento perché il Club se lo merita. È nostro compito, nostro dovere farlo. Poi, come ho detto, giorno dopo giorno, passo dopo passo, cercheremo di migliorare”