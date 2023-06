Leicester City, Maresca è il nuovo tecnico: l’ex Palermo riparte dalla Championship

Enzo Maresca , è stato vice allenatore di Pep Guardiola al City e lascerà Manchester ma non l'Inghilterra. Dopo aver contribuito grazie alla propria esperienza al " Treble " dei Citizens , le ambizioni dell'ex centrocampista del Palermo di guidare da protagonista una prima squadra non sono tramontate.

Nel curriculum dell'ex Juventus e Sampdoria c'è anche un'esperienza in Serie B con il Parma, terminata non nel migliore dei modi, tornando alla base Manchester per affiancare Guardiola. Secondo quanto riportato da "Sport Mediaset", Maresca sarà il nuovo allenatore del Leicester City, recentemente retrocesso dalla Premier League alla Championship ma voglioso di ritornare presto in massima serie. Per il nativo di Pontecagnano Faiano contratto in scadenza fino al 2026.