Per Maresca fu proprio quella l'ultima partita con la maglia del Palermo, mentre Vitiello scelse di continuare per un'altra stagione in rosanero. Un legame, dunque, rafforzatosi grazie al tempo trascorso insieme in Sicilia. Adesso il tandem è pronto a ripartire insieme da un'affascinante sfida che li vedrà coprotagonisti sulla panchina del Leicester City.