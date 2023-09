Palermo-Cosenza, Insigne scalpita per il rientro: la condizione dell’ex Frosinone…

Estro, genio calcistico, esperienza e sostanza. Il Palermo ha puntato forte su spessore e talento di Roberto Insigne, reduce dalla promozione in A col Frosinone, per recitare un ruolo di primo piano nel torneo cadetto 2023-2024. Nel lungo ritiro estivo in Trentino il jolly offensivo ha rodato condizione ed intesa con i nuovi compagni di reparto, crescendo in maniera graduale e progressiva in concomitanza con l'avvio della stagione ufficiale. Due giocate di grande qualità, decisive per rimettere la testa avanti a Reggio Emilia, dopo che la squadra di Nesta era riuscita a riequilibrare il punteggio nonostante l'inferiorità numerica. Quindi l'avvio di gara scintillante del numero undici nel match al Barbera contro la Feralpisalò, con annesso gol del vantaggio rosa che ha rotto l'equilibrio. Una gioia a cui ha fatto da contraltare l'infortunio muscolare occorsogli nel finale di prima frazione, che ha costretto Insigne al forfait nella vittoriosa trasferta di Ascoli. La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali è giunta propizia, consentendo all'attaccante esterno di smaltire la lesione di primo grado all'adduttore lungo della gamba destra. Ormai l'ex Frosinone scalpita e morde il freno, anche se chiaramente il suo rientro verrà gestito con scrupolo, cautela e massima attenzione per evitare di correre rischi gratuiti. La stories pubblicata su Instagram dal calciatore, come riportato nell'articolo in questione pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, lascia trapelare tutta la voglia di Insigne di tornare protagonista sul rettangolo verde con la maglia rosanero. L'obiettivo è quello di ottenere una convocazione già per il match di venerdì prossimo contro il Cosenza, magari partendo realisticamente dalla panchina. Se non dovesse rientrare per la sfida del sesto turno di Serie B, certamente il fantasista tornerebbe a disposizione per il big match del turno successivo. Martedì 26 settembre, il Palermo di Corini sfiderà in trasferta il Venezia di Paolo Vanoli.