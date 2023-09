Corini: “Tutto su condizioni di Valente e Insigne. Brunori sfortunato, Coulibaly…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, in vista del match tra Ascoli e Palermo, in programma sabato sedici settembre alle 14.00 al "Del Luca". Sfida che sarà valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, edizione 2023/2024

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno l' Ascoli di William Viali al "Del Luca" con l'obiettivo di dare continuità al successo interno contro la Feralpisalò , nel quale i rosanero hanno vinto tre a zero. Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella:

"Nuovo portiere? La ricerca era quella di trovare un altro portiere Under, così Nespola potrà tornare in primavera: Manfredi deve crescere ma puntiamo molto su di lui. Volevamo valorizzare anche la Primavera. Coulibaly? Lavora meglio facendo l’interno, anche doppio mediano. Stiamo lavorando sulle posture del corpo, per essere più pulito. Ci da fisicità e centimetri. Cerco di valorizzare le sue qualità. Nesto importante a Palermo, molto furbo. Gli ex sono sempre pericolosi, tanti e di qualità nell’Ascoli. Brunori sta lavorando bene, sono contento. È stato sfortunato, deve continuare il suo percorso. Quello che desidera e desideriamo tutti arriverà. Valente ha recuperato, pienamente a disposizione. Solo Insigne non ci sarà. Sceglierò chi giocherà come esterno, c’è anche Mancuso. Devo capire come possiamo essere più pericolosi".