Cagliari-Udinese, Prati: “C’era anche Palermo? Mai avuto dubbi. Ranieri per me è…”

"Giocare in Serie A è un sogno che si realizza, oggi ho avuto la possibilità. Devo migliorare e lavorare al meglio per la squadra, peccato per oggi, servivano i tre punti ma abbiamo fatto una buona gara. All'inizio ero indietro in condizione ma il fatto di andare in Nazionale mi ha aiutato a mettere minuti e oggi ho avuto l'occasione per giocare dal primo minuto. Sono contento per la prestazione. Non è stato facile giocare con questo gran caldo ma non deve essere un alibi, bisogna sempre dare il massimo per tutte le partite, sia con il caldo che con il freddo".