GdS: “Ascoli ko, estasi Palermo. La squadra di Corini spicca il volo”

"Ci pensa Mancuso al 92'. Ascoli ko, estasi Palermo". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Ascoli e Palermo, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Del Duca". Terza vittoria consecutiva per la squadra di Eugenio Corini, conquistata grazie alla zampata in extremis di Leonardo Mancuso, subentrato proprio nel secondo tempo del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B.