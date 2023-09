Ascoli, Viali: “Classifica che rompe le scatole. La mia sul Palermo, Corini sapeva…”

"Che peccato, fare una partita del genere contro un Palermo partito molto forte è da squadra consapevole". Così William Viali , intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Del Duca"."La cosa che mi fa più piacere è che la squadra ha dimostrato di credere in quello che fa, lo fa molto bene, con grande coraggio e personalità in tutte e due le fasi. Purtroppo ci portiamo dietro la partenza ad handicap di questo campionato che sporca l'analisi", ha proseguito il tecnico dell' Ascoli dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato.

CLASSIFICA -"Ci rompe le scatole avere questa classifica, non la meritiamo, come non meritiamo questi risultati. Anche se le abbiamo perse noi le prime due, poi abbiamo cambiato molto. Dobbiamo cercare di rimanere lucidi e di parlare di percorso, la squadra è sempre cresciuta in queste settimane. Noi col 4-4-2? Sì, in fase di non possesso. Il Palermo è una squadra che lavora molto bene in ampiezza, le coppie in fascia con i cambi di campo. Non volevamo che ci facessero correre da una parte all'altra. E' mancata la stoccata vincente? Sì, è oggettivo. Il demerito nostro è stato quello di non essere stati rapidi e veloci nel determinare negli ultimi metri. E poi c'è la qualità dell'avversario, il Palermo è una squadra forte che sapeva che potevamo metterli in difficoltà e ci hanno aspettato abbastanza bassi, soprattutto nella difesa. Contro giocatori così forti anche fisicamente diventa difficile. Dobbiamo migliorare in area".