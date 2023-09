Palermo-Cosenza, febbre rosanero: venduti 6000 biglietti, verso record stagionale…

Classifica che sorride ed entusiasmo che cresce attorno al Palermo di Corini edizione 2023-2024. Un calciomercato estivo di grande levatura che ha legittimato le ambizioni di vertice del club di proprietà del City Football Group in questo campionato di Serie B, un avvio di stagione più che convincente con dieci punti in quattro gare ed una gara da recuperare rispetto alla capolista Parma. Tre vittorie ed un pari, sette gol realizzati con sette giocatori diversi, appena un gol incassato per la formazione rosanero. Una rosa ampia e di grande qualità in ogni reparto, esperienza, solidità ed una rimarchevole tenuta nervosa e mentale alla base dei risultati fin qui ottenuti. Il Palermo ha certificato ad oggi ambizioni e spessore complessivo sul rettangolo verde ed i tifosi cominciano seriamente a credere nel salto di categoria. Massiccio e costante seguito nelle sfide in trasferta, grande affluenza anche al Barbera nel match vinto brillantemente contro la Feralpisalò. Quasi ventitremila spettatori hanno assistito al tris di reti calato dal Palermo ai gardesani, un numero destinato ad implementarsi nella prossima sfida interna che vedrà Brunori e compagni affrontare il Cosenza al Barbera nell'anticipo serale della sesta giornata in programma venerdì 22 settembre alle 20.30. Già venduti oltre seimila biglietti per il match contro la squadra di Fabio Caserta, la vittoria ottenuta in extremis ad Ascoli ha ulteriormente accresciuto fiducia e voglia di sostenere gli uomini di Eugenio Corini nel percorso stagionale in direzione Serie A. Probabile che venga superato già nella sfida casalinga contro la compagine calabrese il record stagionale di presenze al Barbera, dopo l'ottimo dato già fatto registrare dai tifosi rosanero nella prima uscita in campionato tra le mura amiche contro la formazione di Vecchi.