Ascoli-Palermo, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Siamo i primi tra i campioni”

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Del Duca". Un successo, quello conquistato dalla squadra di Eugenio Corini ai danni dell'Ascoli, ottenuto in extremis grazie alla rete messa a segno dal numero 7 rosanero Leonardo Mancuso. Si tratta della terza vittoria di fila per Matteo Brunori e compagni che, venerdì prossimo, affronteranno il Cosenza fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".