Palermo, Corriere dello Sport: “Sosta amica, Corini resta. Lucioni e Ranocchia…”

Focus sulla crisi del Palermo pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Passo del gambero per la formazione di Corini, che ha perso tre delle ultimr quattro sfide in campionato, scivolando al quinto posto in classifica. Discorso secondo posto che appare definitivamente chiuso, otto i punti di distacco dal Venezia che ha travolto Brunori e compagni al Barbera. Tuttavia, anche la conquista di terzo o quarto posto, che garantirebbero condizioni di vantaggio nella disputa dei playoff, sembra adesso molto complicata da centrare. Cremonese e Como vantano rispettivamente sette e sei lunghezze di margine dai rosanero, che devono anche guardarsi le spalle da una Sampdoria in grande ascesa e reduce da tre vittorie di fila. Blucerchiati che sono adesso a meno nove dal Palermo ed hanno anche lo scontro diretto da giocare al Barbera in calendario. Rispetto alla scorsa annata, il Palermo di Corini ha sette punti in più quando mancano otto gare al termine della regular season. Ovviamente score che non basta per coltivare ambizioni di vertice. Corini ha chiaramente rotto con l'ambiente ma resta al suo posto. Il CFG non ritiene che l'esonero possa essere la soluzione ad un momento di difficoltà, Palermo in questo momento quinto ed in lotta per i playoff, squadra che deve riuscire a superare crisi ed impasse insieme al proprio tecnico. Fondamentale l'ausilio ed i consigli di staff tecnico e dirigenziale che dovranno supportare Corini sotto ogni punto di vista. La sosta giunge opportuna per analizzare le principali criticità che acuiscono il malessere di questa squadra, incapace di trovare continuità e di compiere gli step decisivi quando pare pronta per alzare il livello. Fase difensiva, condizione atletica, recupero degli infortunati, tenuta mentale e psicologica tra gli aspetti che verranno profondamente sviscerati durante la sosta, quanto mai opportuna. Nell'amichevole in programma sabato 23 marzo contro il Lommel SK, club della galassia CFG, potrebbe rivedersi in campo Fabio Lucioni, mentre per Ranocchia la speranza è di recuperarlo alla causa di Corini per il match contro la Sampdoria in programma il primo aprile.