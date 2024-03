Palermo, Corriere dello Sport: “Nedelcearu, l’arma in più in difesa. Gol e solidità”

La stagione di Ionut Nedelcearu sta rasentando la perfezione in questo momento. Solido, attento e pericoloso in area di rigore. 2 gol per lui.

⚽️ 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 09:25)

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Ionut Nedelcearu si sia affermato come un difensore "multitasking" in questa stagione con il Palermo. Il rumeno ha segnato due gol in questa stagione, entrambi di testa, dimostrando un'ottima abilità nel gioco aereo. Il suo bottino personale eguaglia quello di due stagioni addietro a Crotone e si avvicina al record di reti stabilito con la Dinamo Bucarest nel 2016/17. Nella sfida di Lecco, Nedelcearu ha incarnato lo spirito di una compagine rosanero umile e di sostanza, capace di "sporcarsi" per vincere gare insidiose. La sua concentrazione e la sua abilità nel gioco aereo hanno contribuito a tenere la porta inviolata per la prima volta in trasferta dopo 5 mesi.

Nedelcearu ha acquisito lo status di punto fermo nella scorsa stagione, con 36 presenze e 3208 minuti disputati. Ha perso il posto da titolare nella prima parte di questa stagione, ma è tornato a recitare un ruolo importante a causa dell'infortunio di Lucioni. Le sue prestazioni gli hanno garantito una visibilità utile anche in chiave Nazionale. È stato riconvocato dal ct della Romania per le prossime amichevoli contro Irlanda del Nord e Colombia. Lotterà per un posto agli Europei, anche se la concorrenza di Lucioni, una volta tornato, sarà agguerrita. Il classe 1996 è un giocatore versatile che può giocare sia da centrale che da terzino. La sua abilità nel gioco aereo lo rende pericoloso anche su punizioni e calci d'angolo. Il suo ritorno in forma è una grande risorsa per il Palermo in vista del rush finale della stagione.

