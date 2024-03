Palermo, GdS: “Ranocchia in dubbio per il Venezia. Henderson e Coulibaly alternative”

Coulibaly o Henderson le soluzioni alternative. Filippo Ranocchia alle prese con noie muscolari, rimane in dubbio per il Palermo di Corini.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta la notizia che Filippo Ranocchia è in dubbio per la sfida di venerdì sera contro il Venezia . Il centrocampista è uscito acciaccato dalla partita di Lecco e la sua presenza contro i lagunari è incerta. L'ex Juventus ed Empoli tra le altre, è stato sostituito intorno al sessantesimo minuto della partita contro la squadra di Aglietti per un risentimento muscolare. Ha lasciato il campo con il ghiaccio alla coscia destra e la sua presenza al cospetto dei lagunari è in dubbio fino alla vigilia.

Se Ranocchia non dovesse recuperare, Corini ha due alternative: Coulibaly: fisico ed esperto abbastanza per disputare un match di questo rango, ma per caratteristiche più un distruttore di gioco che un rifinitore. Henderson per qualità tecniche potrebbe rappresentare l'opzione ideale in caso di forfait di Filippo. Il tecnico potrebbe anche cambiare modulo e passare al classico 4-3-3, ma questa ipotesi è la più remota, visto che il Palermo gioca da tempo con uno schieramento che prevede tre trequartisti a supporto di Brunori. La decisione su chi schierare al posto di Ranocchia verrà presa dal nativo di Bagnolo Mella alla vigilia della partita, in base alle condizioni del giocatore e alle sue scelte tattiche.