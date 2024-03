Palermo, Repubblica: “I rosanero titolarissimi. Corini ha trovato i suoi intoccabili”

L'edizione odierna del quotidiano "Repubblica" evidenzia come il Palermo abbia trovato una formazione di "irrinunciabili". La sofferta vittoria a Lecco ha confermato che, in questo momento, Corini non può rinunciare ai suoi 11 titolari. Su di loro si basa la rimonta della squadra, che ha trovato una formazione solida dal centrocampo in su. Gomes, Segre e Ranocchia in mediana sono intoccabili, così come Di Mariano, diventato titolare fisso per equilibrio e rendimento. Di Francesco a sinistra e Diakitè basso a destra completano il quadro.