VIDEO Palermo, Ranocchia: “Crediamo ancora nella promozione. Venezia? Siamo carichi”

Il Palermo torna da Lecco con tre punti pesanti in vista del rush finale di campionato. Nove giornate, ventisette punti a disposizione e il sogno promozione da continuare a coltivare. Non si nasconde Filippo Ranocchia che, ai microfoni ufficiali del club rosanero, non nasconde le ambizioni della formazione di Corini: "Noi crediamo ancora alla promozione, non saranno certo le due sconfitte di fila a mettere in discussione certezze e convinzioni che avevamo prima, siamo dentro alla lotta per la Serie A che è più viva che mai. La vittoria di ieri ci aiuta a ripartire e siamo molto carichi per la prossima sfida contro il Venezia. Il match contro i lagunari sarà molto importante, è uno scontro diretto per la promozione, giochiamo in casa, vogliamo dimostrare di essere tornati sulla strada giusta e portare a casa una vittoria".