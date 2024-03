Gds: “Palermo, il gol in testa! Rosa come Arsenal e prima del Bayern Monaco…”

Palermo che torna a vincere a Lecco e argina un trend negativo di risultati che stava complicando non poco la corsa promozione. Successo prezioso, che consente alla formazione di Corini di non perdere ulteriore terreno sulle dirette concorrenti, dopo il solo punto conquistato nelle precedenti tre sfide contro Cremonese, Ternana e Brescia e preparare con maggiore fiducia il big match di venerdì sera contro il Venezia. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su una gratificante statistica che ha trovato conferma anche sul rettangolo verde del Rigamonti-Ceppi. Nonostante una prestazione non certo brillante, il Palermo si è imposto di misura sulla matricola lombarda, grazie all'ennesimo gol di testa di una stagione fin qui straordinariamente premiante nel gioco aereo. Sul cross di Claudio Gomes, Ionut Nedelcearu ha staccato imperiosamente battendo Melgrati con una poderosa incornata vincente, corroborando un primato invidiabile in casa rosanero. Con la zuccata da tre punti del centrale rumeno, alla seconda realizzazione dopo quella firmata, sempre di testa, al Barbera contro la Cremonese, ilPalermo si conferma la squadra in Europa che ha gonfiato più volte la rete avversaria con questo specifico fondamentale. prendendo in esame le prime due divisioni dei cinque top campionati europei, solo l'Arsenal ha segnato tanto quanto Segre e compagni di testa, segue il Bayern Monaco. In Serie A il primato delle reti siglate nel gioco aereo spetta alla Fiorentina di Italiano, seguita dalla Roma ora guidata da Daniele De Rossi. Dopo la squadra di Corini, in Serie B vi sono Cremonese, Feralpisalò e Lecco in questa speciale graduatoria con dieci reti in stagione. Nedelcearu corrobora la tendenza dei difensori goleador in seno alla compagine di Corini: sono beni nove gol segnati dai componenti del pacchetto arretrato, così ripartiti: due reti a testa per Ceccaroni, Nedelcearu, e Lucioni, una gioia per parte per Aurelio, Graves e Lund. Il noto quotidiano regionale sottolinea Inoltre che quando i difensori di Corini entrano nel tabellino dei marcatori il Palermo fa quasi sempre punti: l’unico k.o è quello con la Ternana, match in cui Lund è andato a segno con un gran sinistro da fuori8 area.