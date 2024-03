Palermo, Corriere dello Sport: “Avanti tutta Corini, ora il Venezia. Ranocchia…”

Una vittoria sporca ma preziosa. Utile ad allontanare lo spettro di una crisi nel momento focale della stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivisita il successo di misura del Palermo a Lecco, il gol di Nedelcearu ha ridato ossigeno a Brunori e compagni dopo due ko di fila ed una settimana calcisticamente da incubo, con un solo punto racimolato tra Cremonese, Ternana e Brescia. Corini voleva a tutti i costi una vittoria, una partita di sostanza senza badare troppo alla forma. Con una condotta pragmatica e prettamente votata alla difensiva, il Palermo ha centrato l'obiettivo, pur senza brillare sul manto erboso del Rigamonti-Ceppi- Difficoltà oggettiva nello sviluppo della fase di costruzione, frangenti in cui i rosanero hanno sofferto il Lecco oltremisura. Tuttavia, la squadra di Corini ha lottato, con abnegazione e generosità, per difendere strenuamente il vantaggio e portare a casa l'intera posta in palio in un momento delicatissimo. Con i tre punti ottenuti in Lombardia, la compagine rosanero scavalca il Catanzaro e torna al quinto posto, accorciando il gap sul Como, oggi quarto, e preparando con maggiore serenità il big match di venerdì sera contro il Venezia di Vanoli. Palermo che ha quarantanove punti a nove giornate dal termine della regular season, Piccolo risentimento muscolare per Ranocchia, rilevato da Coulibaly contro la squadra di Aglietti in avvio di ripresa, ma la presenza dell'ex Empoli contro i lagunari non è in dubbio. Ancora una volta, il Palermo ha comunque dimostrato di saper rinascere dalle proprie ceneri, piazzando un acuto per riemergere nei momenti di maggiore difficoltà.