Palermo, Gds: “Barbera gremito per battere il Venezia e riaprire i giochi per la A”

Ultimo treno per la A diretta, comunque snodo focale nella corsa playoff. Palermo-Venezia è un big match d'alta quota del campionato di Serie B, crocevia che può dimensionare ambizioni ed obiettivi di due big designate del torneo cadetto. Vietato sbagliare, o quasi, per centrare il sogno Serie A. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea l'importanza di una sfida molto sentita dalla compagine di Eugenio Corini, consapevole che un successo contro la formazione di Vanoli potrebbe fornire corpo e slancio alla chances promozione rosanero, riaprendo i giochi in un avvincente rush finale della regular season. Fattore Barbera che può come sempre costituire un plus e risultare potenzialmente determinante, specie in questi match chiave contro le dirette contendenti al salto di categoria. Palermo che chiama quindi a raccolta il suo meraviglioso pubblico, nell'auspicio di poter godere della spinta trascinante di un Barbera gremito e straripante di passione in un appuntamento di fondamentale importanza per l'epilogo della stagione. Biglietti in vendita per l'incrocio playoff con i lagunari, sarà possibile acquistare il tagliando per accedere all'impianto di viale del Fante ed assistere al match fino a cinque minuti prima del fischio d'inizio. Venerdì 15 marzo, alle ore 20.30. il Palermo di Corini darà fondo a tutte le sue energie per conquistare l'intera posta in palio, tenere vive le residue speranze di agguantare la Cremonese al secondo posto, punatre comunque alla conquista almeno di una posizione di pregio per partire in pole position nella griglia playoff. La vittoria di Lecco, tanto sporca quanto preziosa, ha riportato un minimo di fiducia e serenità e la squadra di Corini lavora intensamente per preparare nel dettaglio la gara contro il Venezia. Contro la Ternana, nell'ultimo turno casalingo disputato, il Palermo riuscì a riunire al Barbera oltre ventisettemila spettatori, una maggiore affluenza si era registrata solo nelle gare contro Como, trentamila unità, e Spezia, circa ventinovemila.