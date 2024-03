La Repubblica: “Palermo, obiettivo terzo posto. Battere Venezia per pole nei playoff”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" fa il punto sul finale di campionato che attende il Palermo di Corini, provando a focalizzare realisticamente prospettive ed obiettivi della formazione rosanero. Dopo il blackout che ha prodotto il misero bottino di appena un punto in tre gare, la vittoria ottenuta da Brunori e compagni contro il fanalino di coda Lecco ha riportato un minimo di serenità. Non certo una prova esaltante e convincente, ma contava vinvere per riprendere la marcia in zona playoff e scongiurare lo spettro di una crisi.. Le chances di competere per la promozione diretta, riacciuffando la Cremonese di Stroppa al secondo posto, sono obiettivamente ridotte. A nove giornate dal termine della regular season, i rosanero hanno ben sette punti di distacco dalla compagine grigiorossa che spicca per solidità difensiva e continuità di risultati. Chiaro che l'impresa sarebbe possibile solo implementando marcatamente la velocità di crociera, con il Palermo che dovrebbe vincere almeno sette delle restanti sfide e magari pareggiarne un paio. Contestualmente, la squadra di Corini dovrebbe sperare in una frenata e qialche passo falso della Cremonese e delle altre dirette contendenti da qui alla chiusura della stagione regolare. Realisticamente, a questo punto del campionato, l'obiettivo più realisticamente perseguibile dal Palermo è il raggiungimento di una posizione di pregio in chiave playoff. Terzo o quarto posto, al fine da saltare il turno preliminare e giocare gli spareggi promozione godendo di una serie di condizioni di vantaggio. Step fondamentale per scalare posizioni in graduatoria, sperando di occupare una delle due poltrone più comode in ottica playoff, è la sfida col Venezia di Vanoli. Battere i lagunari venerdì prossimo al Barbera riaprirebbe una concreta possibilità di giocarsela, con il Palermo che andrebbe a meno quattro dalla Cremonese, aggancerebbe il Como al terzo posto, accorcerebbe a due punti il distacco proprio dalla formazione veneta. Ovviamente in attesa che le suddette rivali scendano in campo nei giorni successivi ed auspicando un passo falso delle dirette concorrenti. Rosa in vantaggio nel criterio degli scontri diretti con Como e Cremonese, un successo contro i lagunari sancirebbe lo stesso plus anche sul Venezia.