Ascoli, ufficiale l’esonero di Castori: arriva l’ex Juventus Massimo Carrera

Si è chiusa ieri la parentesi di Fabrizio Castori sulla panchina dell'Ascoli. La società marchigiana ha deciso di esonerare l'allenatore di San Severino dopo la sconfitta esterna con la Sampdoria di Andrea Pirlo, per due a uno. Per l'ex Perugia e Salernitana tra le altre, un magro bottino di 16 punti in 16 partite disputate alla guida dei bianconeri, da poco affidati a MassimoCarrera, ex secondo di Antonio Conte ai tempi della Juventus.