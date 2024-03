Ascoli, riflessioni sulla posizione di Castori: dovrebbe esserci contro il Lecco

L'Ascoli esce sconfitta 2-1 dal posticipo della 29a giornata di Serie B contro la Sampdoria. Momento di crisi elevata per la compagine marchigiana attualmente terzultima e quindi in piena zona retrocessione. La salvezza diretta dista cinque punti ma bisognerà invertire il trend. Messo in discussione il lavoro di Fabrizio Castori, ex Perugia, subentrato a William Viali il 13 novembre. Il tecnico ha ancora la fiducia della società ma bisognerà conquistare punti già a partire dalla prossima sfida contro il Lecco ultimo in classifica, in quello che si prospetta uno scontro ad altissima intensità.