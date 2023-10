Palermo, Corriere dello Sport: “Mateju c’è sempre, tifosi iniziano ad apprezzare…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su uno dei pilastri della retroguardia del Palermo di Eugenio Corini. Fase difensiva efficace e granitica per la compagine rosanero che ha fin qui incassato appena quattro reti nelle otto gare di campionato fin qui disputate. Due prodezze balistiche d'alta scuola, firmate Canotto e Ciervo, oltre alle reti subite da Lanini nella trasferta contro la Reggiana e da Pohjanpalo al Penzo di Venezia. Tra i più presenti ed affidabili del reparto arretrato rosa, oltre alla coppia di totem Lucioni-Ceccaroni nel cuore della linea difensiva, c'è sicuramente Ales Mateju. Il jolly difensivo ceco ha saltato soltanto i venti minuti finali del match di Venezia per un problema alla caviglia, infortunio con il quale ha convissuto per l'intera settimana successiva, stringendo i denti e scendendo comunque in campo nella sfida al Barbera contro il Sudtirol. Protagonista e tra i top in termini di minutaggio, Mateju ha mostrato tenuta mentale e nervosa non indifferente nel reggere il peso di pressioni e qualche critica di troppo. L'ex Brescia non è certo quella tipologia di calciatore che incanta e ruba l'occhio per la sua tecnica individuale, né per la pulizia di tocco quando gioca la sfera. Di contro, brilla per solidità e sagacia tattica, forza fisica e intensità nell'interpretazione del suo ruolo. Il ragazzo non lesina mai impegno, energie e dedizione alla causa, mettendo la sua duttilità al servizio della squadra anche in situazioni di emergenza. Emblematico il caso della scorsa stagione, in cui Mateju si adattò per necessità al ruolo di esterno basso sulla corsia mancina, con inevitabili disagi del caso, rimediando anche qualche prestazione non proprio apprezzabile in una posizione di campo a lui non congeniale. Ales comunque c'è sempre, mantiene altissima la soglia dell'agonismo e della concentrazione, garantendo copertura e prestanza atletica contro esterni offensivi spesso di grande livello. Talvolta sbaglia il dosaggio di qualche appoggio all'apparenza elementare, ma il pubblico rosanero sta cominciando ad apprezzare la sua abnegazione unitamente ad impegno e mole di chilometri percorsi durante la partita. Corini lo ritiene un elemento prezioso ed affidabile, per solidità e duttilità nell'ambito del roster difensivo. Anche il soldato Mateju, a modo suo, è tra i protagonisti del Palermo autore di un brillante avvio di stagione nel campionato di Serie B 2023-2024.