Palermo, Gds: “Poker di match al Barbera, plus tifosi nella corsa alla A. Spezia…”

Palermo pronto a spiccare il volo dopo la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle Nazionali. Il calendario propone ben cinque gare in ventuno giorni, tour de force probante che verrà inaugurato lunedì 23 ottobre dal posticipo serale al Barbera contro lo Spezia. Compagine rosanero che giocherà davanti al proprio pubblico ben quattro gare su cinque, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea infatti il ruolo focale, sovente decisivo, della tifoseria rosanero strepitosa nel sostenere e trascinare dagli spalti la propria squadra del cuore. Non sarà semplice, visto le oggettive difficoltà correnti sul piano economico, per molte famiglie presenziare al Barbera costantemente cin questo ciclo di gare interne ravvicinate, ma chi avrà la possibilità di dare una mano col proprio calore al Palermo in questo frangente costituirà certamente un valore aggiunto. Pubblico che ha ribadito la sua importanza anche nella delicata sfida contro il Sudtirol di Bisoli, quando con passione e supporto incessante ha ispirato la rimonra di Brunori e compagni dopo l'iniziale vantaggio altoatesino firmato da Ciervo. Capitalizzare al meglio il poker di gare al Barbera, cercando di far punti anche nella gara esterna di Marassi contro la Sampdoria, significherebbe dare uno scossone alla classifica e rinsaldare con forza le proprie ambizioni di promozione in Serie A. Lunedì prossimo al Barbera si prevede una grande affluenza di pubblico contro lo Spezia di Alvini, squadra con organico di assoluto livello ed attrezzata per competere nelle zone nobili della classifica, partita male in questa stagione ma con chiari propositi di rivalsa. Gara ricca di insidie e tutt'altro che semplice, in cui il Palermo avrà certamente bisogno del sostegno della sua gente. Valore dell'avversario ed incognite legate alla ripresa dopo la sosta, con il Palermo che riabbraccerà Desplanches, Vasic e Lund reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e proverà a riprendere la strada maestra in campionato.