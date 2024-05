Palermo, Corriere dello Sport: “In 35.000 per battere la Sampdoria al Renzo Barbera”

Il Palermo si prepara per la partita contro la Sampdoria con il supporto di circa 35.000 tifosi, che si prevede sarà un record di presenze. Inoltre, il tecnico ha a disposizione tutti i giocatori, tranne Coulibaly. Il modulo più probabile sembra essere il 3-4-2-1, con due trequartisti dietro a Brunori. Il Palermo ha ottenuto buoni risultati nei grandi match, con solo due sconfitte su dieci partite disputate. Tuttavia, questi dati si riferiscono alla gestione Corini, che risale a oltre due mesi fa. Per quanto riguarda il pubblico, si prevede un sold out con circa 35.000 spettatori.