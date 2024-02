Palermo, Corriere dello Sport: “Chaka Traorè, posto d’onore per la A. Corini ora…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ripercorre la conferenza stampa di presentazione di Chaka Traorè. talentuoso jolly offensivo giunto alla corte di Corini dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe 2004 che è l'ultimo volto nuovo di un calciomercato invernale di assoluto livello in casa Palermo, completato dagli arrivi di Filippo Ranocchia e Salim Diakité, rispettivamente valori aggiunti di centrocampo e difesa rosanero, entrambi già protagonisti nella vittoriosa e convincente performance di Brunori e compagni contro il Bari. L'ex rossonero, cresciuto nelle giovanili del Parma, ha impressionato per lucidità, raziocinio e determinazione, ottima padronanza della lingua italiana e accento milanese, per un prospetto che ha incantato nella primavera del Milan ed ha già ben figurato con la prima squadra guidata da Stefano Pioli. Esordio e gol in Coppa Italia contro il Cagliari, sigillo anche in Serie A nella trasferta dei rossoneri ad Empoli in cui ha sfidato quello che da lì a poco sarebbe diventato suo compagno, ovvero Filippo Ranocchia. Idee Chiare e piena consapevolezza della scelta compiuta in carriera per l'attaccante ivoriano, che ha ribadito di preferire il ruolo di aculeo di sinistra nel tridente offensivo ma di poter ricoprire anche altre posizioni nel roster avanzato. Corini potrà averlo a disposizione già dalla trasferta di Piacenza contro la Feralpisalò, in cui il ragazzo partirà dalla panchina ed è pronto a giocare magari una porzione di match. Davanti a lui nelle gerarchie giocatori come Di Francesco, Insigne e Di Mariano, ma l'infortunio alla mano occorso a Mancuso in allenamento lo candida in assoluto come prima alternativa nel ruolo di attaccante esterno in vista del match del Garilli. La voglia di incidere e ritagliarsi un suo spazio, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo stagione della formazione di Corini, ovvero centrare la promozione in Serie A. Lasciare il segno e collezionare una buona continuità di impiego, perfezionare, arricchire e completare il suo bagaglio tecnico che ha nell'uno contro uno il punto di forza. Gol e assist per convincere magari il City Football Group, auspicabilmente con un Palermo promosso nel massimo campionato, ad esercitare in estate il diritto di riscatto del suo cartellino, fissato ad otto milioni che potrebbero diventare dieci se dovesse raggiungere una serie di step individuali e collettivi che garantirebbero al Milan altri due milioni di bonus più una percentuale tra il venti ed il venticinque percento su un eventuale futura rivendita del calciatore.