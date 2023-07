Palermo, Corini vara 4-3-3 con il Legnago: Desplanches all’esordio? Di Mariano…

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione che Corini schiererà domenica prossima, 30 luglio, nel terzo test amichevole della preparazione estiva contro il Legnago. Modulo di partenza sarà ancora il 4-3-3, possibile che il tecnico decida di vedere all'opera entrambi i portieri con Pigliacelli titolare designato e Desplabches che pare già aver raggiunto una buona condizione dopo gli allenamenti personalizzati svolti dal suo arrivo in Trentino dopo i Mondiali Under 20 in Argentina. Sul binario mancino, da esterno basso toccherà ancora a Ceccaroni, ordinato ed affidabile in fase difensiva, nonostante sia chiaramente adattato in un ruolo che non gli è proprio. Lucioni darà la guida centrale in retroguardia, affiancato da uno tra Nedelcearu e Marconi. Mateju completerà la linea difensiva sul versante destro, con Graves in alternativa, Valente favorito sul fronte sinistro del tridente, con Di Mariano che sta smaltendo i postumi del problema muscolare ed è rientrato in gruppo. Insigne sarà attaccante esterno di destra, Brunori al centro dell'attacco con Soleri pronto a subentrare in corsa. Dubbi e ballottaggi in mezzo la campo, imbarazzo della scelta ed esperimenti in corso per Corini che ha ancora a disposizione Gomes, Stulac, Segre, Saric, Vasic ed i probabili partenti, Broh e Damiani. In zona nevralgica è ancora tempo di riflessioni in entrata ed in uscita, la seconda parte del calciomercato potrebbe regalare diverse novità e qualche mossa a sorpresa proprio in quel reparto.