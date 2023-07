Calciomercato Palermo, Gds: “Damiani-Broh e Fella-Silipo, ora le uscite. Soleri…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il consueto punto sul calciomercato del Palermo. Fase di stand by che prelude alla definizione di varie operazioni in uscita. Centrocampo reparto da sfoltire, con Damiani e Broh i primi indiziati a cambiare maglia. Club alabardato che si ripropone per l'interno ex Empoli, dopo una frenata registrata nella scorsa settimana. Triestina che monitora anche Broh, contemplando l'ipotesi non da scartare di chiudere l'affare per entrambi i calciatori rosanero. Per Damiani ci prova anche il Vicenza. Dopo il rifiuto alla ProVercelli, per Andrea Silipo dovrebbe arrivare a breve un'offerta ufficiale dell'Audace Cerignola, Fella piace sempre al Padova. In avanti, sgradevole imprevisto l'infortunio occorso a Mancuso che dovrà stare fermo ai box circa un mese dopo il trauma distorsivo alla caviglia. Soleri potrebbe anche restare, ma la sua posizione resta in bilico ed un'eventuale offerta ufficiale per il suo cartellino aprirebbe scenari diversi. Rigoberto Rivas piace molto per il ruolo di attaccante esterno, ma bisognerà attendere l'evoluzione dell'iter giudiziario che coinvolge la Reggina per conoscere futuro del club calabrese e dei suoi tesserati. Gianluca Di Chiara, anch'egli di proprietà Reggina e Niccolò Corrado in forza alla Ternana, i principali candidati a diventare il nuovo esterno basso di sinistra della formazione di Corini. Il giovane attaccante Giacomo Corona, classe 2004, piace in Serie C a Brindisi, Gubbio e Messina.