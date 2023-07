Calciomercato Palermo, Corona pronto a sbocciare: 3 club di C sul bomber classe 2004

Trafila da protagonista nel settore giovanile rosanero, Corona è presto diventato riferimento e punta di diamante nella formazione primavera del club di viale del Fante. Il ragazzo ha ben presto rubato l'occhio ad operatori di mercato e responsabili dello scouting dei top club nazionali, brillando in campionato e distinguendosi per prestanza fisica e doti tecniche. Nell'ambito che ha portato Jacopo Segre al Palermo dal Torino, trasferimento a titolo definitivo in Sicilia per il centrocampista, il classe 2004 è stato ceduto in prestito annuale nella scorsa sessione estiva di calciomercato al club granata. Dieci gol ed un assist con la formazione primavera del Torino, prima di rientrare alla base per fine prestito. In ritiro con la squadra di Eugenio Corini in Trentino, il ragazzo studia per diventare grande, e adesso i tempi sembrano maturi per la prima vera esperienza nel calcio professionistico da attaccante di prima squadra.